Тридцать кораблей и подлодок приняли участие в параде в честь Дня ВМФ в Североморске

ТАСС, 30 июля. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - флагман Военно-морского флота России - возглавил парад в честь Дня ВМФ в Североморске. За ним, по данным пресс-службы правительства Мурманской области, наблюдали несколько тысяч жителей Заполярья.

СПЕЦПРОЕКТ Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" История создания и боевые возможности флагмана ВМФ России — в спецпроекте ТАСС

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в параде были задействованы около 30 кораблей и подводных лодок.

"Во главе колонны шел тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Также в параде приняли участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга" и другие", - перечислил Серга.

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил продемонстрировали траление условного фарватера, атомная и дизель-электрическая подлодки провели экстренное погружение и всплытие. Малые противолодочные корабли атаковали "неприятельскую" субмарину реактивными глубинными бомбами, а малый ракетный корабль подавил береговые цели на острове Малый Варламов.

Праздничные мероприятия прошли и на суше. По Приморской площади Североморска в парадном строю прошли 16 единиц техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня "Град" и армейские квадроциклы АМ-1.

"Украшением колонны стала группа бронетанковой техники. Ее возглавил исторический танк Т-34, открывший в нынешнем году парад Победы в городе-герое Мурманске. За ним своим ходом прошла еще одна уникальная машина Великой Отечественной войны - легендарный тяжелый танк ИС-3, восстановленный специалистами Северного флота до заводского состояния. За исторической техникой в колоне прошли основные боевые танки мотострелковых соединений Т-72Б3", - рассказал представитель флота.

По его словам, в этом году впервые в параде войск Мурманского территориального гарнизона в честь Дня ВМФ в Североморске участвовала механизированная колонна армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота. Завершится празднование в Североморске праздничным салютом и концертом.

Соревнования и посвящение в юнармейцы

Отмечать День ВМФ в Североморске начали заранее. В субботу, 29 июля, в городе провели соревнования "Заполярный рубеж" - аналог "Гонки героев". В состязаниях участвовали 49 команд, победителем стала сборная 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

"По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной "Гонки героев" и проходили на территории североморского Загородного парка. По маршруту гонки протяженностью семь километров военнослужащие предусмотрели более 14 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности", - рассказал Серга.

Он напомнил, что впервые подобные соревнования прошли в Североморске в июле прошлого года.

Также накануне Дня ВМФ на борту эсминца "Адмирал Ушаков" состоялось посвящение в юнармейцы - значки получили 30 воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА в Североморске. Подростков лично поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Перед праздником 35 семей подводников Северного флота получили ключи от квартир в новом доме в городе Гаджиево Мурманской области. Этот дом стал пятым в серии из восьми, строящихся в главной базе подводных сил флота в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих. Первый из этих домов был заселен в октябре 2014 года.