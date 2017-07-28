Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России постепенно обновляет свой боевой состав: строятся новые корабли и подводные лодки, в авиачасти поступают самолеты Морской авиации. Параллельно со строительством хорошо зарекомендовавших себя проектов в интересах флота создается принципиально новый технический задел.

ТАСС рассказывает о масштабных планах по созданию перспективной техники для отечественного военного флота.

Самолеты

Одной из ключевых новостей на авиасалоне МАКС-2017 для любителей и знатоков военно-морской темы стало сообщение замминистра обороны России Юрия Борисова о том, что Минобороны обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета вертикального взлета и посадки для перспективного авианесущего крейсера.

"В планах Министерства обороны, в отдаленных, на финише ГПВ [госпрограммы вооружений] 2018-2025 - начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени подойдет новое поколение авиационной техники. <…> В планах Минобороны, мы обсуждаем это с нашими авиастроителями, - создание перспективного самолета укороченного взлета и посадки, возможно, вертикального взлета и посадки", - сказал Борисов.

По его словам, перспективный самолет для будущего авианосца, вполне возможно, возродит знаменитую "яковскую" линию, разработанную в конце 1970-х. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пока не получали техническое задание на такие самолеты, хотя, по словам главы корпорации Юрия Слюсаря, слышали о таких планах.

"Мы ждем формирования требований со стороны заказчика, тоже о таких планах слышали. Пока работа с формированием облика самолета и с формированием технических требований к нему не завершена. У нас есть ряд разработок в разных КБ [конструкторских бюро], которые могут, мы уверены, при необходимых инвестициях и усилиях удовлетворить требованиям заказчика. Но говорить об этом преждевременно, пока мы еще не получили полное ТЗ [техническое задание] от Министерства обороны", - сказал Слюсарь.

Развернуть Сверхзвуковой истребитель вертикального взлета Як-141 © Владимир Яцина/ТАСС Сверхзвуковой истребитель вертикального взлета Як-141 © Владимир Яцина/ТАСС

В ОКБ имени Яковлева с середины 1970 годов разрабатывали многоцелевой сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141. Самолет совершил первый полет в 1987 году. Предполагалось, что Як-141 войдут в состав авиагруппы тяжелых авианесущих крейсеров "Новороссийск", "Баку" (будущий "Адмирал Горшков"), "Тбилиси" (будущий "Адмирал Кузнецов"), "Рига" (будущий "Варяг") и "Ульяновск". Первую посадку на палубу авианесущего корабля Як-141 совершил лишь в 1991 году, а в 2003 году этот проект закрыли окончательно.

Экранопланы

Разрабатываются для российского флота и такие экзотические средства передвижения, как экранопланы. В России этой тематикой с советских лет и до сегодняшнего дня занимается только одна организация - ЦКБ им. Алексеева, создавшая уникальный ракетоносец "Лунь" и десантный "Орленок".

Ранее начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин рассказал, что уже к 2020 году Минобороны РФ рассчитывает получить экраноплан грузоподъемностью до 300 тонн.

"Я думаю, что к 2020 году мы получим реальную платформу, которая будет эксплуатироваться достаточно эффективно... Она будет поднимать до 240-300 тонн. Это будет вполне реальное средство", - сказал он.

По словам генерала, ВМФ России на данный момент имеет концепцию развития экранопланов, подразумевающую наличие базовой платформы, которая "будет выполнять перемещение из пункта "А" в пункт "Б", а дальше - ее нагрузка средствами поражения". Он отметил, что экранопланы - морской и океанский транспорт, на реках они плохо применимы. Созданием этой платформы, уточнил Кожин, и занимается ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева.

Развернуть Экраноплан "Лунь" © ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Экраноплан "Лунь" © ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

В свою очередь, председатель совета директоров конструкторского бюро Георгий Анцев в беседе с ТАСС уточнял, что разработка перспективного универсального экраноплана в интересах военных пока находится на стадии эскизного проектирования.

"Минобороны сегодня проводит большие изыскания в этой области. ЦКБ им. Алексеева создает сегодня универсальную платформу [экранопланного типа]. Мы провели изыскания и представляем сегодня инициативную разработку - несколько вариантов платформ, например [грузоподъемностью] 80 и 60 тонн. Находимся на этапе эскизно-технического проектирования", - рассказал Анцев.

Вертолеты

Своим чередом движется и работа над перспективным морским вертолетом "Минога", о создании которого стало известно в 2015 году. Кожин рассказал ТАСС, что к 2020 году ОКБ Камова создаст для российской морской авиации принципиально новый вертолет.

Эта машина в перспективе должна заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27, предназначенный в первую очередь для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Кожин подчеркнул, что проект уже не является эскизом. Генерал рассказал, что размеры вертолета будут привязаны к корабельным стандартам, а сама машина получит модули для установки вооружения.

Сейчас проект находится на стадии технического проектирования, прорабатывается общая компоновка вертолета, различные узлы и механизмы. Размеры вертолета "Минога" и его взлетная масса, по данным источников в оборонно-промышленном комплексе, будут меньше, чем у Ка-27 (максимальная взлетная масса Ка-27 достигает 12 тонн).

Развернуть Корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 © Сергей Савостьянов/ТАСС Корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 © Сергей Савостьянов/ТАСС

Перспективный вертолет будет иметь соосную схему, традиционную для разработок КБ Камова. Генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев рассказал ТАСС, что опытно-конструкторские работы находятся на начальном этапе, а серийное производство новой машины начнется примерно через десять лет.

"Это не слухи, это решение, чтобы фирма "Камов" как эксперт в области корабельных морских вертолетов приступила к его созданию. Идет ОКР (опытно-конструкторская работа - прим. ТАСС), самое начало этой работы. Я думаю, [на нее] уйдет около десяти лет. Когда заканчиваются государственные испытания, когда вертолет становится на серийное производство и проходит оценку в армии, вот тогда мы считаем, что он уже родился", - сказал Михеев.

Позднее заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса "Вертолетов России" Александр Щербинин рассказал в интервью ТАСС, что холдинг уже определился с техническим обликом перспективного палубного вертолета. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что готовы адаптировать под этот вертолет турбовальный двигатель ВК-2500.

Беспилотники

Развивается в интересах флота и беспилотная тематика. Кожин рассказывал журналистам, что Морская авиация ждет от оборонной промышленности создания нового универсального вертолета, который можно будет использовать в качестве беспилотника.

"Мы сейчас просматриваем вопрос, и, в принципе, у нас есть определенные наметки и определенные технические решения, о создании универсального вертолета - базовой платформы, которая будет выполнять задачи с перевооружением в кратчайшие сроки на разные виды, от противолодочного до штурмового", - сказал он.

По его словам, новое поколение вертолетов "будет использоваться даже в беспилотном режиме". "Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования", - сказал Кожин, не уточнив сроки работ.

Развернуть Противолодочный самолет Ил-38Н © Сергей Фадеичев/ТАСС Противолодочный самолет Ил-38Н © Сергей Фадеичев/ТАСС

Близится к завершению и разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие Ил-38Н. Всего же Морская авиация ВМФ России до 2020 года планирует получить около 100 новых летательных аппаратов. В 2016 году этот род войск получил более 10 самолетов различных классов и 20 модернизированных вертолетов палубной авиации Ка-27.

Десантные корабли

Передовые разработки для надводной флотской составляющей сегодня сконцентрированы в нескольких наиболее крупных проектах. Один из них - десантный корабль нового поколения, включенный в новую госпрограмму вооружений до 2025 года.

Генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов ранее рассказал ТАСС, что проектанты создали для ВМФ России несколько вариантов таких кораблей. Пока перспективный десантник находится на стадии предпроектной проработки. Его внешний вид будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.

"Десантники" есть разные. Может быть вертолетоносец, может быть универсальный десантный корабль, десантный вертолетоносный корабль-док. Полагаю, что, скорее всего, это будет универсальный десантный корабль - что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида", - сказал он.

Развернуть Макет УДК "Прибой" © Дмитрий Решетников/ТАСС Макет УДК "Прибой" © Дмитрий Решетников/ТАСС

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказывал журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году, при этом не уточнив тип корабля. Помимо неназванного проекта Невского ПКБ, речь часто идет о проекте вертолетоносца "Прибой", который предлагает Крыловский научный центр. Модель универсального десантного корабля "Прибой" водоизмещением 14 тысяч тонн была впервые продемонстрирована на стенде ВМФ на форуме "Армия-2015".

Эсминец

Также в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы включено проектирование перспективного эсминца "Лидер". Как сообщил источник ТАСС на Международном военно-морском салоне, строительство корабля планируется начать в 2025 году.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля. При этом глава ОСК Алексей Рахманов рассказывал о том, что этот проект может быть изменен.

"Будет продолжено его проектирование, вероятно, с внесением соответствующих изменений, с учетом модернизации фрегата 22350 и появлением нового фрегата с более мощной системой вооружений", - сказал Рахманов.

Характеристики "Лидера" никогда официально не назывались. По данным источников в "оборонке", водоизмещение нового корабля может составить от 10 до 15 тысяч тонн (у эсминцев проекта 956 - до восьми тысяч). Эсминец может получить на вооружение крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" или их модификации, а также морскую версию зенитной ракетной системы С-500. По словам замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.

Подлодки

В подводной тематике наибольший интерес сегодня представляют подводные лодки пятого поколения, проектирование и строительство которых внесено в проект госпрограммы вооружений до 2025 года. При этом речь идет как об атомных, так и неатомных субмаринах.

По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игоря Пономарева, аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России, идет согласование задания на разработку техпроекта.

Заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков ранее сообщал, что этот проект получит название "Калина". Научно-исследовательскую работу с таким названием ведет ЦКБ "Рубин". По словам Федотенкова, неатомные субмарины пятого поколения первыми начнут строить для Северного и Балтийского флотов. Сейчас для российского флота строятся неатомные подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада".

Развернуть Подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" © Вадим Жернов/ТАСС Подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" © Вадим Жернов/ТАСС

Что касается "Лады", то на недавнем Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге стало известно о заказе еще двух субмарин этого семейства. Таким образом, самые миниатюрные и самые бесшумные подводные лодки российского флота в будущем станут основным типом неатомных подводных сил.

Также формируется облик перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски". Как ранее сообщали в ОСК, формирование ее облика и создание эскизного образца будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Работает над пятым поколением атомоходов и ЦКБ "Рубин".

Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов