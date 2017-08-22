Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа

Армия и ОПК
22 августа, 18:50 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, августа. /ТАСС

Новый бренд официально представят 23 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Международный учебный центр сил специального назначения Чечни представит на форуме "Армия-2017" новый бренд и название - Российский университет спецназа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Смотрите также
Экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2017"

Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

"Присвоение военно-спортивному центру в Гудермесе статуса "всероссийского университета" связано в первую очередь с определением миссии и формированием стратегического вектора развития инновационного университета. Создатели ставят целью осуществить рывок в повышении обороноспособности страны, усилить ее позиции на международной арене и обеспечить ее готовность к современным угрозам любого типа. Официальная презентация нового бренда и названия пройдет завтра в рамках форума "Армия-2017", - отметили в пресс-службе.

В первый день Международного военно-технического форума "Армия-2017" стенд Чеченской Республики посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Строительство Российского университета спецназа, который возводится в Гудермесе, находится в активной фазе. На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию тактический город, завершается строительство аэродрома и собственного аэродинамического комплекса для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке. Университет также планирует поэтапный ввод в эксплуатацию специализированной инфраструктуры и открытие программ по горной, водолазной, военно-медицинской подготовке, а также по подготовке военных журналистов, инженеров и кинологов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
6
Английский суд удовлетворил заявление "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн
7
Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама