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Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии

Армия и ОПК
24 августа, 16:04 UTC+3 КУБИНКА область/ 24, августа. /ТАСС

Оборонное ведомство продемонстрировало вооружение боевиков ИГ, захваченное в результате операций в провинциях Алеппо, Хомс и Хама

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© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
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© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС
© Дмитрий Струговец/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны России в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" продемонстрировало захваченное в Сирии у боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) вооружение кустарного и иностранного производства. Также ведомство показало технику и вооружение, которые применяют борющиеся с террористами сирийская армия и российские ВС, передает корреспондент ТАСС.

На специальной площадке музейно-выставочного комплекса "Патриот", расположившегося в двух шагах от "Партизанской деревни" в подмосковной Кубинке, российское ведомство показало военные трофеи, захваченные в результате операций в провинциях Алеппо, Хомс, Хама и других регионов Сирии.

Отдельное место на экспозиции занимает "завод" по кустарному производству отравляющих веществ. Установка, собранная из бетономешалки и двух пластиковых бочек, способна производить до 30 литров фосфорорганического отравляющего вещества смертельного действия, которым начиняются самодельные боеприпасы. Как пояснили на выставке, основные жертвы такого оружия - мирное население. Обстрелы проводятся для его устрашения, создавая ужасающую "картинку" на телевидении.

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Большинство из представленного на выставке вооружения - кустарного производства. Это минометы и установки для стрельбы реактивными снарядами, изготовленные из водопроводных труб и предназначенные в основном для установки в кузове грузовых автомобилей или для буксировки транспортом. В частности, представлена 105-мм пусковая установка, предназначенная для стрельбы по людям, легкобронированной и небронированной технике, спаренный миномет калибра 305 мм, отличительной особенностью которого является возможность стрельбы с минимальным интервалом времени. "Использование такого конструктивного решения позволяет увеличить интенсивность артиллерийского огня и оказать на противника психологическое воздействие за счет имитации огневого налета", - рассказали в павильоне.

Среди стрелкового оружия, представленного на стенде, - бельгийские пистолеты Browning и американские Colt, австрийские винтовки Mannlicher и пистолеты Glock, китайские автоматы Type 56 и AKS, американские ружья Remington, винтовка M-16A4. Тут же представлены обезвреженные самодельные мины и мины зарубежного промышленного производства, ручные гранаты и реактивные снаряды. Большинство образцов оружия, рассказали в павильоне, были захвачены в ходе успешных засад.

Завершает эту часть экспозиции композиция из сваленных друг на друга минометов различных калибров кустарного производства.

Оружие борцов с терроризмом

Из вооружения и военной техники сирийской армии на выставке демонстрируются танки Т-55, минометы и огнеметы, боевая машина БМП-1, различные зенитные установки.

На части экспозиции, посвященной российской операции в Сирии, представлены макеты вооружения и военной техники ВМФ, Воздушно-космических сил, средства разминирования и химзащиты, системы десантирования гуманитарной помощи, спецтехника военной полиции, медицинской помощи сирийскому населению.

В частности, на ней представлены робототехнический комплекс "Уран-6" для разминирования местности, бронеавтомобиль "Тайфун-К" для перевозки военнослужащих, беспилотные "Орлан-10", водолазное снаряжение для противодиверсионных отрядов береговой охраны.

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