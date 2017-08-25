Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ

Армия и ОПК
25 августа, 17:29 UTC+3 КУБИНКА область/ 25, августа. /ТАСС

На создание такого комплекса потребуется около года, сообщил начальник отдела информационных проектов МОУ "Институт инженерной физики" Алексей Шестаков

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Поисковый робот, задачами которого будут отслеживание и анализ инновационных разработок российских и зарубежных компаний, появится в России в течение года. Об этом в пятницу в рамках форума "Армия-2017" начальник отдела информационных проектов МОУ "Институт инженерной физики" (ИИФ) Алексей Шестаков.

Смотрите также
Экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2017"

Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

"Мы будем создавать поискового робота, который будет осуществлять автоматический поиск по различным источникам информации об инновационных разработках как в России, так и за рубежом. Это делается для того, чтобы мы понимали, что происходит в мире и куда движется технологический прогресс в странах, например, Запада", - сказал Шестаков, отметив, что на создание этого комплекса потребуется около года.

Он пояснил, что в этой работе институт будет искать партнеров, так как на собственную разработку уйдет гораздо больше времени. "Данная поисковая машина будет частью "Портала оборонных технологий", - подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о портале, Шестаков отметил, что это так называемое публичное входящее окно для всех организаций, которые имеют прорывные разработки и хотят их предложить военному ведомству. "Портал поможет решить сразу несколько вопросов: Минобороны должно научиться обрабатывать заявки предприятий с точки зрения уникальности и новизны, оно должно уметь оценивать научно-технический потенциал этих разработок и их целесообразность, а также должен быть выработан механизм их финансирования", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в мае этот проект был представлен министру обороны Сергею Шойгу, который его одобрил. "Сейчас портал готов к работе, и мы приглашаем предприятия к регистрации своих разработок в этой базе данных. На сегодня зарегистрировано около 700 предприятий и около 400 разработок", - отметил представитель ИИФ.

По его словам, годовое участие в проекте стоит 150 тыс. руб. Это сделано для того, чтобы существовал некий фильтр компаний-производителей. "При регистрации предприятий на портале проверяется бухгалтерская отчетность, юридическая чистота и так далее. Для инженеров-самоучек мы будем создавать отдельное окно, которое, скорее всего, будет бесплатно, но контроль все равно будет осуществляться по многим параметрам", - резюмировал Шестаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани
4
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
5
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
6
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама