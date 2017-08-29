Минобороны пригласило зарубежных журналистов на учения "Запад-2017"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны России организует пресс-туры для российских и западных журналистов на самые яркие этапы совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2017". Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что 29 августа на брифинг в Минобороны для более 100 иностранных атташе, посвященный подготовке предстоящих маневров, прибыли представители 120 средств массовой информации, в том числе 70 иностранных.
"Сегодняшний брифинг предваряет целую серию мероприятий по освещению совместных стратегических учений Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017". Военное ведомство спланировало работу представителей СМИ, а также пресс-туры для российских и зарубежных СМИ на самые динамичные и яркие этапы практических действий войск", - подчеркнули в министерстве.
В военном ведомстве отметили, что не менее активно учения будут освещать и белорусские коллеги.
"На сайте Минобороны подготовлен специальный раздел, посвященный учениям, где будет размещаться вся информация о ходе учений как в текстовом формате, так и в мультимедийном", - добавили в министерстве.