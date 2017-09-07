Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры в Баку с коллегой из Азербайджана

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках рабочей поездки в Азербайджан провел переговоры в Баку с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в город Баку был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджмеддином Садыковым", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в ходе встреч обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной и региональной безопасности".

В пресс-службе минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что Садыков и Герасимов также обсудили развитие связей в области военного образования и "провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". Начальник Генштаба ВС Азербайджана при этом отметил, что сотрудничество между двумя странами "построено на дружеских отношениях и взаимном доверии". Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, Садыков отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе"является основной угрозой региональной безопасности". Он подчеркнул важность решения конфликта в рамках норм международного права.

Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в четверг в Баку, где запланирована его встреча с главой Военного комитета НАТО Петром Павелом. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, в ходе этих переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности.