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Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"

Армия и ОПК
8 сентября, 5:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что это "уникальная машина"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин удивлен тем, что Израиль и Сирия только сейчас проявили интерес к российской боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

"Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина", - написал Рогозин в пятницу в Facebook, комментируя новость о том, что две страны заинтересованы в приобретении БМПТ.

Ранее начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил, что БМПТ будет принята на вооружение в России в этом году. Он отметил, что это "машина принципиально нового класса", "интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия". Как уточнил генерал, БМПТ успешно прошла все виды испытаний.

Минобороны РФ подписало контракт на поставку БМПТ "Терминатор" в ходе форума "Армия-2017" в конце августа. Общая сумма соглашений, заключенных тогда военным ведомством с "Уралвагонзаводом", превысила 24 млрд рублей.

Боевая масса "Терминатора", согласно данным с сайта производителя, составляет 44 тонны. Машина оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм и спаренным с ними пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.

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Кризис в Сирии Форум "Армия-2017" Палестино-израильский конфликт
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