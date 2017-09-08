Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин удивлен тем, что Израиль и Сирия только сейчас проявили интерес к российской боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
"Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина", - написал Рогозин в пятницу в Facebook, комментируя новость о том, что две страны заинтересованы в приобретении БМПТ.
Ранее начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил, что БМПТ будет принята на вооружение в России в этом году. Он отметил, что это "машина принципиально нового класса", "интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия". Как уточнил генерал, БМПТ успешно прошла все виды испытаний.
Минобороны РФ подписало контракт на поставку БМПТ "Терминатор" в ходе форума "Армия-2017" в конце августа. Общая сумма соглашений, заключенных тогда военным ведомством с "Уралвагонзаводом", превысила 24 млрд рублей.
Боевая масса "Терминатора", согласно данным с сайта производителя, составляет 44 тонны. Машина оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм и спаренным с ними пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.