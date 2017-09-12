ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Турция имеет приоритетное право комментировать подробности контракта на С-400, так как она является заказчиком. Об этом во вторник заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

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"Стороны достигли договоренности о поставке С-400 и подписали контракт, Россия готова к его реализации. В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", - сказали в ФСВТС.

Ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла задаток России на приобретение систем С-400, а соглашение подписано. Он отметил, что далее "будет процесс передачи кредита от России нам". Также в интервью ТАСС помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, и он готовится к исполнению.

"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию", - сказал он.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.