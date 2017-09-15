Зенитчики ВКС защитили Москву от воздушного удара в рамках учений "Запад-2017"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения ПВО Воздушно- космических сил (ВКС) прикрыли Москву и Центральный промышленный район от удара с воздуха в рамках учений "Запад-2017". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке", - отметили в Минобороны.
"После обнаружения средствами разведки и классификации средствами радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели", - говорится в сообщении ведомства.
Перед отражением атаки расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марши в назначенные районы, развернули и привели в полную боевую готовность технику на новых позициях.