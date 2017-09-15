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Песков: посещение Путиным учений "Запад-2017" не связано с обеспокоенностью стран Запада

Армия и ОПК
15 сентября, 13:12 дата обновления: 15 сентября, 13:22 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российский лидер посетит учения в понедельник и понаблюдает за ними с командного пункта

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит учения "Запад-2017", эта поездка не связана с обеспокоенностью западных стран этими учениями.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области. Детали сообщим", - сказал он.

Песков добавил, что Путин "понаблюдает за учениями с командного пункта". "Она [поездка на учения] не связана [с обеспокоенностью западных стран этими учениями], Путин всегда посещает [такие мероприятия] как [Верховный] главнокомандующий", - пояснил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

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Темы
Россия - Белоруссия Стратегические учения "Запад-2017"
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