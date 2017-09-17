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Генштаб: военные РФ и Белоруссии на "Западе-2017" достигли тесного взаимодействия

Армия и ОПК
17 сентября, 1:18 UTC+3 ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/ 17, сентября. /ТАСС

Как отметил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков, штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу

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ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/, 17 сентября. /ТАСС/. Тесное взаимодействие достигнуто между российскими и белорусскими военными на стратегических учениях "Запад-2017", заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков, который руководит маневрами от российской стороны в Белоруссии.

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"В ходе первого этапа, завершившегося сегодня, были отработаны вопросы планирования оборонительного боя. Штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу. Между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие", - сказал Истраков, чьи слова привела пресс-служба Минобороны РФ.

Российский генерал вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майором Олегом Белоконевым посетил пункт управления танковой армией Западного военного округа и принял доклад командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Авдеева о ходе первого этапа учения, добавили в ведомстве.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

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Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
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