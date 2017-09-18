Новые виды вооружения и техники апробируют на учениях "Запад-2017"

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МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Участники российско-белорусских учений "Запад-2017" апробируют новые виды вооружения и военной техники, в том числе произведенных совместно РФ и Белоруссией. Об этом сообщил начальник управления информации министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.
"В ходе учения проверяются возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники как отечественного, так и совместного производства", - отметил представитель белорусского минобороны.
По его информации, в ходе розыгрыша тактических эпизодов принимают участие бронированное транспортное средство "Кайман" с пулеметным модулем, противотанковый ракетный комплекс "Шершень" на базе легкобронированного автомобиля V-1, беспилотный авиационный комплекс "Москит", реактивная система залпового огня "Полонез".
Специалисты обращают внимание на мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) "Кайман", созданное на 140-м ремонтном заводе в Борисове (Минская область). "Кайман" предназначен для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, проведении миротворческих и милицейских операций. Бронемашина может разгоняться на шоссе до 110 км/ч, передвигаться по пересеченной местности, в том числе вплавь со скоростью до 8 км/ч, преодолевать водные преграды.
В белорусском ВПК также считают успешным проект по созданию РСЗО "Полонез", который предназначен для поражения с высокой точностью открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно- специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 км. Ракеты одной машины РСЗО "Полонез" способны наносить точные удары по восьми целям одновременно, причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров.