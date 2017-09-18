Наблюдатели из 60 государств приглашены на основной этап учений "Запад-2017"

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ /Ленинградская область/, 18 сентября. / ТАСС/. Наблюдатели и военные атташе более чем из 60 государств приглашены на один из центральных эпизодов учений "Запад-2017", который разворачивается в понедельник в Ленобласти. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации обеспечило зарубежным военным дипломатам возможность наблюдать за действиями войск в ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2017". На полигон Лужский приглашены более 90 иностранных наблюдателей и военных атташе из более чем 60 государств", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ напомнили, что совместные стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.