Наблюдатели из 60 государств приглашены на основной этап учений "Запад-2017"

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ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ /Ленинградская область/, 18 сентября. / ТАСС/. Наблюдатели и военные атташе более чем из 60 государств приглашены на один из центральных эпизодов учений "Запад-2017", который разворачивается в понедельник в Ленобласти. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Министерство обороны Российской Федерации обеспечило зарубежным военным дипломатам возможность наблюдать за действиями войск в ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2017". На полигон Лужский приглашены более 90 иностранных наблюдателей и военных атташе из более чем 60 государств", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ напомнили, что совместные стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.