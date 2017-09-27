Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2017 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <...> в количестве 134 000 человек", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документом также предписано "осуществить <...> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

В марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В октябре-декабре 2016 года число призывников составило 152 тыс. граждан РФ.