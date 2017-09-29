ВМФ России в 2019 году получит два гидрографических судна нового поколения

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Два гидрографических судна нового поколения проекта 19910 в 2019 году войдут в состав ВМФ России. Об этом в пятницу сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году в состав ВМФ России войдут два новейших гидрографических судна проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом", - приводит департамент слова начальника управления навигации и океанографии Минобороны капитана первого ранга Сергея Травина.
По его словам, это "позволит проводить гидрографические экспедиции на новом уровне эффективности".
Гидрографические суда проекта 19910 будут предназначаться для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота. Они смогут работать "не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье", подчеркивается в сообщении.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин 30 июня посетил крымские заводы "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии. Он принял участие в церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур" на заводе "Залив". В ходе мероприятия Рогозин отметил, что в госпрограмме вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений.