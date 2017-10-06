Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил обобщить опыт, полученный в ходе приема девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, и использовать его в ходе приема в военные вузы в следующем году.

"2 октября впервые в истории России курсанты-девушки приступили к занятиям по программе подготовки офицеров- летчиков. Отмечу, что на сегодняшний день в высших военно- учебных заведениях по офицерским специальностям обучается более тысячи девушек", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растет. "Только в этом году по отдельным специальностям на место претендовало до 25 человек", - отметил глава военного ведомства.

"Мы дополнительно открыли для девушек новую уникальную программу подготовки по профессии военного пилота в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Конкурс среди желающих поступить составил 14 человек на место. Поэтому была создана многопрофильная приемная комиссия, в состав которой вошли авторитетные и высококвалифицированные специалисты", - рассказал Шойгу, отметив, что в результате тщательного отбора в училище зачислены 16 девушек.

Глава Минобороны подчеркнул, что "для их проживания, учебы и отдыха созданы все необходимые условия".

"Считаю, что проделана большая и качественная работа по приему девушек на летную специальность. Теперь все зависит исключительно от них. Поручаю главному управлению кадров обобщить полученный опыт, и использовать его при наборе в вузы Министерства обороны в 2018 году", - сказал министр.