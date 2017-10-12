Шойгу рассказал министрам обороны стран СНГ о борьбе с боевиками в Сирии

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ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинформировал участников заседания глав военных ведомств государств - участников СНГ о борьбе с международным терроризмом в Сирии и обстановке в Афганистане, сообщил журналистам в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Речь шла о том, что благодаря поддержке Воздушно-космических сил России сирийские войска очистили от террористов более 90% территории республики", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что, понеся большие потери на территории Сирии, ИГ (запрещенная в РФ группировка) ищет новые регионы обитания. "Один из них - Афганистан, где наряду с "Талибаном" (запрещенная в РФ группировка - прим. ТАСС) начинает набирать силу ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал Фомин.
"Министр обороны России обратил внимание коллег на необходимость консолидировать усилия, чтобы реализовать комплекс мероприятий, направленных на укрепление коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе", - добавил Фомин.
По его словам, в Сирии уничтожаются объекты ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ), бронетехника, живая сила боевиков. "Все удары наносятся после тщательного анализа разведывательной информации", - отметил Фомин.
Набирает силу процесс примирения в Сирии, работают четыре зоны деэскалации конфликта, в которых налаживается мирная жизнь, сказал Фомин.