Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: сокращение количества срочников позволяет улучшить качество их отбора

Армия и ОПК
18 октября, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что сокращение числа срочников связано с постепенным переходом на контрактную службу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Постепенное сокращение числа срочников в российской армии, связанное с постепенным переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Смотрите также

Призыв в Вооруженные силы РФ. Досье

"Качество призывников... особенно за последние три-четыре года, несомненно, выросло. Это связано с развернутой государственной политикой. Количество призывников уменьшилось, но уменьшение набора срочников как раз позволяет из большего количества отобрать меньшее для нужд Вооруженных сил, повысив их качество", - сказал он.

По словам Мизинцева, возможность для выбора у Минобороны России теперь увеличилась. "Раньше из 10 брали двух, теперь одного", - добавил генерал, говоря о срочниках.

Он напомнил, что в России стартовал осенний призыв, по причине увеличения в войсках числа контрактников планируется призвать 134 тыс. человек, что на 18 тыс. меньше, чем в прошлом году.

"В текущем году сохраняется стабильный рост укомплектованности Вооруженных сил. В течение года принято более 55 тыс. военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 354 тыс. человек", - отметил Мизинцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама