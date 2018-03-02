МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. РФ требует от лидеров боевиков в Восточной Гуте прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Мы требуем от лидеров НВФ прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов", - сказал генерал.

По его данным, за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было совершено 11 обстрелов Дамаска. "Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан", - сказал генерал.

Евтушенко добавил, что круглосуточно отмечаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований также в провинциях Алеппо и Латакия.

Гуманитарный коридор

Генерал отметил, что 2 марта в Восточной Гуте снова была введена "гуманитарная пауза", четвертые сутки функционирует гуманитарный коридор, все готово к приему гражданского населения.

"Обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной. Со вчерашнего вечера подступы к нему стали регулярно обстреливать снайперы. Сегодня из района восточной окраины населенного пункта Дума боевики "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенный пункт Мухайям аль-Вафедин", - рассказал генерал.

Жители Восточной Гуты сообщают о невыносимых условиях жизни и репрессиях со стороны боевиков, которые по-прежнему не дают им покинуть опасную зону. Чтобы прорваться с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории, люди пытаются использовать различные варианты выхода, минуя подготовленный гуманитарный коридор. По словам Евтушенко, "этой ночью к пункту пропуска под огнем боевиков удалось выйти двум детям, их встречу и прикрытие от огня обеспечили сирийские военнослужащие".

Гуманитарная помощь

Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирии. "В населенные пункты провинций Дераа, Алеппо и Дейр-эз-Зор доставлено около трех тонн продуктов питания, а также питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 214 сирийцам", - рассказал генерал.

В рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН и плана оказания гуманитарной помощи населению Сирии обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Африр провинции Алеппо. Нуждающимся жителям доставлено 159 тонн продуктов питания и медикаментов.