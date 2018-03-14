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Минобороны РФ заявило о полном прекращении всех боевых действий в сирийском городе Дума

Армия и ОПК
14 марта, 20:51 дата обновления: 14 марта, 21:08 UTC+3

По данным военного ведомства, за три дня по гуманитарным коридорам город смогли покинуть 437 мирных жителей

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© EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Все перестрелки в городе Дума в Восточной Гуте близ Дамаска, а также любые боевые действия в этом районе полностью прекращены. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, в течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в северной части - городе Дума, - существенно стабилизировалась. Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.

"Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", - сказали в ведомства.

В министерстве сообщили, что по действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан, и в четверг работа гуманитарных коридоров будет продолжена. Как добавили в Минобороны, "в целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток".

При содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думу за последнюю неделю было доставлено 2 гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами. "Завтра для оказания помощи населению спланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобиле", - сказали в Минобороны.

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