Минобороны РФ заявило о полном прекращении всех боевых действий в сирийском городе Дума

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Все перестрелки в городе Дума в Восточной Гуте близ Дамаска, а также любые боевые действия в этом районе полностью прекращены. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в северной части - городе Дума, - существенно стабилизировалась. Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.

"Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", - сказали в ведомства.

В министерстве сообщили, что по действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан, и в четверг работа гуманитарных коридоров будет продолжена. Как добавили в Минобороны, "в целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток".

При содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думу за последнюю неделю было доставлено 2 гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами. "Завтра для оказания помощи населению спланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобиле", - сказали в Минобороны.