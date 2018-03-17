МО РФ: тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбежек коалиции во главе с США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок возглавляемой США коалиции, остаются под завалами в сирийском городе Ракка, регистрируемые вспышки инфекций могут вылиться в эпидемию. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

По данным министерства, в Ракке относительно безопасны несколько центральных кварталов, остальная часть города опасна не только для проживания, но и для нахождения там людей.

"Под завалами остаются тысячи неизвлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", - сказали в Минобороны.

При этом, подчеркнули в ведомстве, "формируемые представителями армии США на территории Ракки так называемые органы власти из "Демократической федерации Северной Сирии" насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы".

Большую опасность для населения Ракки представляют многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства, жертвами подрывов которых стало уже более 500 жителей Ракки, отмечают в российском министерстве.

В целом, сообщили в Минобороны, в провинции Ракка складывается наиболее тяжелая ситуация с возвращением беженцев. Более 200 тыс. человек из Ракки находятся сейчас на территориях, подконтрольных сирийским законным властям, не менее 100 тыс. человек оказались в Турции и в районах, подконтрольных поддерживаемым США формированиям.

Также сообщается, что США препятствуют прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и мисcии ООН. Именно США, Британия и коалиция игнорируют резолюцию СБ ООН по Сирии, добавили в Минобороны РФ.

"США продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению", - сказали в Минобороны.

Аналогичная тяжелая ситуация, отметили в министерстве, сохраняется в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф. "Несмотря на заявления представителей армии США о готовности пропустить в Эт-Танф гуманитарный конвой для беженцев, гарантий, что эта помощь будет распределена именно беженцам, а не подконтрольным США формированиям боевиков, представители американского военного командования давать категорически отказываются", - сказали в Минобороны.

Как подчеркнули в российском ведомстве, "таким образом, сегодня именно США, Великобритания и страны "коалиции", активно ратовавшие за скорейшее принятие резолюции СБ ООН № 2401 абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств в Сирии".

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС).