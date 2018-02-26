Гуманитарные паузы в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 февраля 2018 года в Сирии, в Восточной Гуте, как ожидается, будет введена гуманитарная пауза, в рамках которой ежедневно с 9:00 до 14:00 для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор.

Пауза вводится по поручению президента РФ Владимира Путина в развитие решения Совета Безопасности ООН. Резолюция 2401, единогласно принятая 24 февраля, требует от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Согласно документу, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировок "Исламское государство", "Джабхат ан-Нусра", "Аль-Каида" (запрещены в РФ) и связанных с ними организаций и террористических группировок.

Ранее гуманитарные паузы были дважды организованы в восточной части Алеппо. С такой инициативой в начале октября 2016 года выступил спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Первая пауза действовала с 20 по 22 октября 2016 года с 8:00 до 19:00. По оценке ООН, в тот период в этой части города находилось до 275 тыс. жителей, из них 100 тыс. - дети. Мирные жители могли уйти через восемь коридоров, еще два были предназначены для эвакуации больных и раненых. Такой возможностью могли также воспользоваться боевики.

С началом действия "гуманитарной паузы" вертолеты ВВС Сирии разбросали над осажденной восточной частью Алеппо тысячи листовок с указанием маршрутов выхода. Однако покинуть город удалось немногим, поскольку осаждавшие его боевики блокировали выход гражданского населения. Коридоры минировались, а тех, кто пытался ими воспользоваться, расстреливали. В общей сложности сумели бежать из восточного Алеппо не более сотни человек, главным образом женщины и дети.

Вторая пауза была инициирована Минобороны России. Она была введена 4 ноября 2016 года и длилась десять часов с 9.00 до 19.00. Российский Генштаб предложил боевикам покинуть город, воспользовавшись двумя из восьми открытых коридоров, от которых были отведены правительственные войска и военная техника. Один из путей вел к сирийско-турецкой границе, а другой - в Идлиб. Остальные коридоры действовали для выхода из города мирных жителей и эвакуации больных и раненых. Сообщалось, что боевики "Джейш Аль-Фатх" установили плату для мирных жителей в возрасте от 14 до 55 лет за возможность покинуть город в размере 150 тыс. сирийских лир (около $300) за человека. Однако почти ни у кого таких средств не оказалось.

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, комментируя в ноябре 2016 года введение гуманитарных пауз в Алеппо, отметил, что эти паузы были использованы радикальной оппозицией, террористами для перегруппировки своих сил, для получения дополнительной финансовой и материальной помощи, "фактически эта гуманитарная пауза с их стороны использовалась для подготовки новых военных операций".

Помимо этого в течение гражданской войны в Сирии неоднократно вводились режимы прекращения огня (при посредничестве РФ и США), а также были установлены зоны деэскалации (согласованы Россией, Ираном и Турцией). Однако почти все попытки остановить вооруженные действия нарушались воюющими сторонами, как правительственными войсками, так и вооруженной оппозицией.