Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет

Армия и ОПК
24 марта, 14:13 UTC+3 МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что опыт операции в Сирии дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника

Поделиться
Материал из 1 страницы
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования созданы в России на всех стратегических направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

Смотрите также

Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"

"На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", - сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

По его словам, опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника. "Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия", - уточнил генерал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии Новая техника ВС РФ
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама