В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования созданы в России на всех стратегических направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

"На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", - сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

По его словам, опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника. "Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия", - уточнил генерал.