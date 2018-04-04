Шойгу: претензии некоторых стран на исключительность подталкивают к гонке вооружений

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Новая гонка вооружений в мире подпитывается претензиями некоторых стран на исключительность, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня мир проходит через переломный этап... Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

"На фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ", - добавил глава военного ведомства.

Усиление мощи НАТО

Значительное увеличение военной мощи НАТО вокруг границ России, особенно в Европе, вызывает серьезную обеспокоенность, отметил Шойгу.

"Вызывает озабоченность безостановочное усиление группировки американских войск в Восточной Европе. Складывается парадоксальная ситуация: НАТО стремится нарастить и модернизировать военную инфраструктуру у российских границ", - сказал он.

По словам Шойгу, в Европе не видят нарастающей опасности и "сами себя запугивают несуществующей российской угрозой", чтобы нарастить свой военный потенциал.

"Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Кроме того, повысилась интенсивность полетов авиации альянса вдоль российских границ. "Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз. <...> В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены. Боевой потенциал наших вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников", - сказал он.