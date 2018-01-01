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VII Московская конференция по международной безопасности

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В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
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Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием
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Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
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