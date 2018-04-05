МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится в середине мая. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Уже есть дата межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга, - отметил дипломат. - Как мы ожидаем и надеемся, в середине мая пройдет встреча на высшем уровне между лидерами США и КНДР".

"Начался политический диалог с Северной Кореей и в других конфигурациях со странами региона. В частности, в конце марта глава КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин, а на днях с официальным визитом в Москве будет находиться министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо", - сказал Бурмистров.

Бурминстров отметил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти на Дальнем Востоке, но таких просьб пока не поступало. "Если они захотят, технически это возможно, но таких предложений мы не слышали", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

25-28 марта Ким Чен Ын находился с визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

9-11 апреля Россию посетит глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Учения США и Южной Кореи

Бурминстров заявил, что возобновление совместных военных учений США и Республики Корея идет вразрез задаче поддержания достигнутых положительных результатов в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

"Мы приоритетную задачу видим прежде всего в закреплении достигнутых результатов и в дальнейшем движении вперед на их основе, - сказал дипломат. - Прежде всего, для этого нужно сохранять мирную обстановку в регионе. Понятно, что начавшиеся 1 апреля учения Вашингтона и Сеула вступают в противоречие с этой задачей, не способствуют поддержанию спокойной и мирной обстановки в регионе".

Вместе с тем, Бурмистров с положительной точки зрения отметил сокращение масштабов и сроков проводимых совместных военных учений.

"Хорошо уже то, что по сравнению с прошлогодними аналогичными учениями масштабы и сроки их были сокращены, что в принципе укладывается в первый этап российско-китайской дорожной карты о постепенном сокращении военной активности, - сказал он. - Хотя в идеале хотелось бы, чтобы она была прекращена немедленно".