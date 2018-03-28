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США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Международная панорама
28 марта, 21:47 дата обновления: 28 марта, 22:02 UTC+3

Вашингтон считает, что ситуация развивается в правильном направлении, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

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ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Американская администрация считает, что ситуация вокруг Корейского полуострова развивается в правильном направлении и надеется на скорейшую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Безусловно, мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом. Но мы считаем, что ситуация развивается в правильном направлении", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США, комментируя положение на Корейском полуострове и визит Ким Чен Ына в Китай. "И вчерашняя встреча была хорошим показателем того, что [американская] кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] работает", - заявила Сандерс. Она имела в виду консультации, которые провел в Белом доме посол КНР в США Цуй Тянькай.

"Вы видели, как он [Ким Чен Ын] впервые покинул свою страну [и нанес зарубежный визит] с того момента, как стал лидером Северной Кореи. Мы считаем это позитивным признаком того, что кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] продолжает работать. И мы продолжим двигаться вперед в этом процессе с надеждой на встречу [Дональда Трампа и Ким Чен Ына] в будущем", - отметила представитель Белого дома.

"Разумеется, мы бы хотели видеть это. Это, конечно, имеет глобальную важность", - заявила далее Сандерс, говоря о планируемой личной встрече американского и северокорейского руководителей. "И мы хотим гарантировать, что проведем это как можно скорее, но мы также хотим гарантировать, что сделаем это надлежащим образом", - сказала Сандерс про потенциальный первый американо-северокорейский саммит.

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Темы
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