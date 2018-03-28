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Трамп заявил о шансах на правильные действия со стороны Ким Чен Ына

Международная панорама
28 марта, 13:24 дата обновления: 28 марта, 13:57 UTC+3

Глава Белого дома отметил, что ждет встречи с лидером КНДР

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 28 марта. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает то, что правильно" для его страны и всего человечества. Такую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter, говоря о перспективе денуклеаризации Корейского полуострова.

"В течение многих лет, при многих администрациях все говорили, что нет даже малейшей возможности на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова, - написал он. - Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. Жду нашей встречи!".

Американский президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин положительно отозвался о своей встрече с Ким Чен Ыном. Кроме того председатель КНР сообщил Трампу, что лидер КНДР также ждет встречи с Трампом. "Получил сообщение от Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким Чен Ын ожидает встречи со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны сохраняться любой ценой", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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