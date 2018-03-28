Трамп заявил о шансах на правильные действия со стороны Ким Чен Ына

ТАСС, 28 марта. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает то, что правильно" для его страны и всего человечества. Такую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter, говоря о перспективе денуклеаризации Корейского полуострова.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

"В течение многих лет, при многих администрациях все говорили, что нет даже малейшей возможности на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова, - написал он. - Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. Жду нашей встречи!".

Американский президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин положительно отозвался о своей встрече с Ким Чен Ыном. Кроме того председатель КНР сообщил Трампу, что лидер КНДР также ждет встречи с Трампом. "Получил сообщение от Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким Чен Ын ожидает встречи со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны сохраняться любой ценой", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.