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Глава Пентагона заявил, что подготовка к встрече Трампа с Ким Чен Ыном идет по плану

Международная панорама
27 марта, 20:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

По словам Джеймса Мэттиса, подготовку к встрече не нарушило даже решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Подготовка к встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына идет строго по плану. Об этом заявил во вторник журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Это методический процесс, в котором участвуют и наши союзники - Япония и Республика Корея", - отметил он, добавив, что занимаются этим сотрудники Госдепартамента, поскольку речь идет о "дипломатических усилиях". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

По словам Мэттиса, подготовку к встрече не нарушило даже решение президента Дональда Трампа отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, о чем было объявлено 13 марта. "Там есть сейчас исполняющий обязанности госсекретаря, и сотрудники засучив рукава разрабатывают повестку [встречи]", - сказал глава минобороны.

Он также подчеркнул, что в "консультациях" по поводу вопросов, которые бы США хотели обсудить на переговорах с лидером КНДР, участвуют и другие страны.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив, что она должна состояться до конца мая. По словам представителей Белого дома, место и дата пока не определены.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Тиллерсон, Рекс
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