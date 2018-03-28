Белый дом: Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Правительство КНР во вторник проинформировало Белый дом о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, в том числе было передано личное послание от председателя КНР Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы ввести нас в курс дела о визите Ким Чен Ына в Пекин. В ходе брифинга было также передано персональное сообщение от председателя Си Цзиньпина президенту Трампу, которое было ему затем переправлено", - сказала она.

Сандерс подчеркнула, что "США остаются в тесном контакте со своими союзниками - Южной Кореей и Японией". "Мы рассматриваем такое развитие событий как очередное доказательство того, что наша кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Как отметил китайский лидер, Пекин будет содействовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты взаимных интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе.