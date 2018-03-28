Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин

Международная панорама
28 марта, 4:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что лидер КНДР посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Правительство КНР во вторник проинформировало Белый дом о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, в том числе было передано личное послание от председателя КНР Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы ввести нас в курс дела о визите Ким Чен Ына в Пекин. В ходе брифинга было также передано персональное сообщение от председателя Си Цзиньпина президенту Трампу, которое было ему затем переправлено", - сказала она.

Сандерс подчеркнула, что "США остаются в тесном контакте со своими союзниками - Южной Кореей и Японией". "Мы рассматриваем такое развитие событий как очередное доказательство того, что наша кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Как отметил китайский лидер, Пекин будет содействовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты взаимных интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама