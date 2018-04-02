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И.о. посла США заявил, что цель встречи Трампа с Ким Чен Ыном - денуклеаризация КНДР

Международная панорама
2 апреля, 11:17 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 2, апреля. /ТАСС

Марк Нэппер также подчеркнул, что на протяжении двух десятилетий международному сообществу не удавалось заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия

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СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. США настаивают на полной, подлежащей проверке и необратимой денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в понедельник на форуме в Сеуле исполняющий обязанности посла США, временный поверенный в Республике Корея Марк Нэппер.

"Политика Соединенных Штатов остается неизменной. Мы желаем взаимодействия с Северной Кореей, но главной целью любого диалога с Пхеньяном будет полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Это не обсуждается", - подчеркнул Нэппер, говоря о планирующейся этой весной встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Временный поверенный отметил, что Вашингтон "имеет определенные надежды" в отношении саммита, но при этом сохраняет "реалистичный взгляд на вещи". Он в этой связи напомнил, что на протяжении двух десятилетий международному сообществу не удавалось заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия.

Говоря о введенных в отношении КНДР международных санкциях, Нэппер подчеркнул, что их цель - "убедить Север начать значимый диалог" по проблеме денуклеаризации. Он приветствовал недавнее потепление в межкорейских отношениях, заявив, что оно "потенциально может привести к решению ядерной проблемы".

США и Республика Корея ведут подготовку к саммитам с КНДР. Сеул и Пхеньян договорились провести встречу своих лидеров 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Ранее было объявлено, что американо-северокорейский саммит пройдет до конца мая.

Нэппер также отверг сообщения о якобы имеющихся разногласиях в подходах Республики Корея и США к диалогу с КНДР. "Наши подходы к проблеме Севера полностью совпадают. И согласны со словами президента [Республики Корея] Мун Чжэ Ина о том, что без денуклеаризации прогресс в отношениях двух Корей невозможен", - отметил и.о. посла.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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