Посол РФ в США: Москва надеется на успех потенциальной встречи Трампа и Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Россия выражает надежду на успех потенциальной встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае, если таковая состоится. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано в пятницу на канале российского диппредставительства в Вашингтоне на интернет-портале YouTube.

Отвечая на вопрос, что он думает по поводу возможной встречи между хозяином Белого дома и северокорейским лидером, Антонов сказал: "Я желаю вашей администрации удачи". "Очень важно перестать угрожать друг другу и начать по-настоящему работать", - указал он.

Как отметил Антонов, в случае, если такая встреча действительно состоится, то это, по его мнению, принесет выгоду для обеих сторон. "Мы будем наблюдать с интересом и надеждой на то, что эта встреча будет успешной", - подчеркнул посол. "Пожалуйста, не забывайте, что КНДР является нашим соседом, и мы, конечно, очень озабочены тем, что происходит в том регионе, потому что мы не хотим, чтобы наш Дальний Восток был как-то затронут ядерным или ракетным испытанием", - сказал Антонов, который беседовал на английском языке.

Ведущая NBC задала послу вопрос, хочет ли Россия провести аналогичную встречу с КНДР. Антонов на это ответил, что, по его мнению, "лучше проводить встречи между лидерами, между дипломатами", чем осуществлять высылки официальных лиц.

Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя КНДР. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он выразил готовность провести встречу с Трампом и предпринять шаги в направлении денуклеаризации, если Вашингтон откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

8 марта этого года представитель Сеула, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном. Вместе с тем в Белом доме впоследствии заявили, что встреча двух лидеров не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий для свертывания своих ядерных разработок.