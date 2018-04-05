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Минобороны РФ издаст сборник выступлений докладчиков конференции по безопасности

Армия и ОПК
5 апреля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Участие в мероприятии приняли более 850 делегатов из 95 стран и восьми международных организаций

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Выступления докладчиков VII Московской конференции по международной безопасности и доклады тех, кто не смог выступить на заседаниях, войдут в сборник, который издаст Минобороны РФ, сообщил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

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"В сборник по итогам конференции будут включены все выступления, озвученные на конференции, а также тезисы тех участников, которые по тем или иным причинам, и мы приносим по этому поводу свои извинения, не смогли выступить на форуме", - сказал Фомин.

Он отметил, что в этом году участие в конференции приняло рекордное количество гостей: более 850 делегатов из 95 стран и восьми международных организаций. В Москву прибыли 73 официальные делегации, 30 из которых возглавили лично главы военных ведомств, 14 - заместители министров обороны и начальники Генштабов.

"Все выступающие как на пленарных заседаниях, так и в ходе тематических секций в той или иной степени затронули проблему терроризма", - подчеркнул Фомин. По его словам, ключевой дискуссией конференции стало обсуждение ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии и новая угроза расползания терроризма в другие регионы мира.

Региональные проблемы

"Большое внимание на форуме было уделено региональным проблемам, включая вопросы обеспечения безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Мы признательны коллегам, которые поделились опытом реагирования на вызовы и угрозы с учетом региональных особенностей. Все высказанные идеи, конечно же, требуют тщательного анализа и учета", - отметил Фомин.

"Впервые на конференции был затронут так называемый феномен мягкой силы. Сегодня мы наблюдаем, что этим термином маскируется деятельность по вмешательству во внутренние дела государств, включая организацию "цветных революций". Все это приводит к нарушению баланса сил, катастрофическим последствиям для безопасности в регионах и в мире в целом", - подчеркнул он.

"Участие в форуме делегаций международных организаций позволило привлечь внимание к коллективным действиям как на глобальном, так и на региональных уровнях. Признательны высоким представителям ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ, ОБСЕ, МККК, которые поделились взглядами и оценками представляемых ими организаций на решение проблем в сфере безопасности", - сказал Фомин.

По его словам, московская площадка еще раз подтвердила востребованность диалога как оборонных ведомств, так и всех других заинтересованных структур.

"Только совместными усилиями можно адекватно противодействовать современным вызовам и угрозам. В одиночку современные проблемы безопасности не способно решить ни одно даже самое мощное государство. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, трансграничны, носят глобальный характер и победить их можно только объединив усилия", - заключил он.

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Кризис в Сирии VII Московская конференция по международной безопасности
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