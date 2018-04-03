Московская конференция по международной безопасности. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-5 апреля 2018 года в московской гостинице Radisson Royal (историческое название - "Украина") пройдет VII Московская конференция по международной безопасности. Ожидается, что мероприятие посетят делегации из 95 государств, 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны стран мира.

Московская конференция по международной безопасности (Moscow Conference on International Security, MCIS) - ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации. Цели форума - укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам. Проходит с участием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, на конференцию приглашаются министры обороны или их заместители из государств ОДКБ, ШОС, НАТО, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, руководители международных организаций, а также представители академических кругов и неправительственных экспертов. Президент РФ Владимир Путин обычно направляет участникам конференции приветственное послание.

История мероприятия

Впервые международная конференция Минобороны РФ была проведена 3-4 мая 2012 года. Темой ее стал "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности". На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран (итоговое число участников не публиковалось). Среди делегатов были, в частности, помощник министра обороны США Мадлен Кридон и дуайен военно-дипломатического корпуса в Москве - военный атташе Финляндии Пенти Форсстрем. Обсуждалась проблематика противоракетной обороны (ПРО), были оценены угрозы распространения ракетных технологий, определены направления сотрудничества в данной сфере. 4 мая делегаты посетили расположение дивизии ПРО в подмосковном Софрине.

23-24 мая 2013 года мероприятие прошло как Московская конференция по европейской безопасности. В рамках форума обсуждались различные аспекты данной темы, включая проблемы ПРО, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. В ходе пленарного заседания выступили руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занниер, руководители оборонных ведомств европейских государств и высокопоставленные сотрудники международных организаций. Министерство обороны США на конференции представляла заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. На форуме были также представлены все страны НАТО.

В 2014 года мероприятие получило свое современное название. Прошедшая 23-24 мая конференция была посвящена вопросам укрепления глобальной безопасности и путям решения региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, на севере Африки, вокруг Афганистана. Особое внимание было уделено анализу феномена "цветных" революций. В заседаниях форума приняли участие свыше 300 делегатов из более чем 40 стран. Около ста иностранных участников в сопровождении замглавы Минобороны РФ Анатолия Антонова посетили 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию в подмосковном Алабине. В своем послании участникам форума генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал конференцию в Москве "полезным форумом для обмена мнениями о текущих и возникающих кризисах".

Тема четвертой конференции (16-17 апреля 2015 года) была сформулирована как "Глобальная безопасность: вызовы и перспективы". Более 400 делегатов из 70 стран обсудили угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. Большинство стран НАТО были представлены на уровне военных атташе. Вместе с тем в форуме принял участие Панос Камменос - министр обороны Греции, входящей в Североатлантический альянс.

Пятая конференция прошла 27-28 апреля 2016 года, главная тема - борьба с терроризмом. Обсуждались такие вопросы как безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальное военное сотрудничество. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечении безопасности в Центральной Азии. Мероприятие посетили около 700 делегатов из 83 стран, в т. ч. 52 официальных делегации министерств обороны иностранных государств и руководители оборонных ведомств 19 стран.

В шестой раз конференция состоялась 26-27 апреля 2017 года, она была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности - вопросам борьбы с международным терроризмом, проблемам безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. Также были затронуты вопросы борьбы с радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика противоракетной обороны и др. темы. Форум посетили более 800 гостей 86 стран, в том числе 56 официальные военные делегации, 22 делегации возглавляли руководители военных ведомств.

Официальный сайт конференции - mil.ru/mcis/index.htm