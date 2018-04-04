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Шойгу отметил вклад Казахстана в сирийское урегулирование

Армия и ОПК
4 апреля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Астанинский процесс стал важной частью диалога между противоборствующими сторонами в Сирии, отметил глава Минобороны

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия высоко ценит вклад Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Высоко ценим вклад Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии. Астанинский процесс доказал свою эффективность и стал важной частью диалога между противоборствующими сторонами в этой стране", - сказал он в среду на переговорах с министром обороны Казахстана генерал-полковником Сакеном Жасузаковым на полях VII Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу поблагодарил коллегу за личное участие в конференции. "Искренне рад встрече и возможности обсудить с Вами актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере. У наших стран общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в регионе. С учетом этого планомерно развиваем партнерство в сфере обороны", - отметил министр.

Основными направлениями взаимодействия он назвал совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, различные соревнования, обмен опытом по всестороннему обеспечению вооруженных сил, совершенствование Единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество и подготовку кадров.

"Совместно проводим ставшие уже традиционными Армейские международные игры. В этом году три конкурса состоятся в Казахстане. Пользуясь случаем, приглашаю Вас и казахстанские делегации посетить конкурсы Игр, которые пройдут в России, а также принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", - добавил Шойгу.

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