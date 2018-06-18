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Вооруженные "Калибрами" корабли пополнят Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

Армия и ОПК
18 июня, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ожидается, что к концу дня корабли приступят к выполнению поставленных задач

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Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК"

Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Два малых ракетных корабля (МРК), которые несут на вооружении универсальные ракетные комплексы "Калибр-НК", пополнят постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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"Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Планируется, что к концу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне "и приступят к выполнению поставленных задач", добавили в пресс-службе флота.

На сегодняшний день построено пять малых ракетных кораблей 21631 (шифр "Буян-М"), три из них находятся в Каспийской флотилии, два - на Балтийском флоте. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

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