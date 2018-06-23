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В Новосибирске гости "Гонки героев" увидели встречный бой и вальс боевых машин

Армия и ОПК
23 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Сами соревнования открыл командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин

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ТАСС, 23 июня. Вальс боевых машин пехоты и встречный бой танков Т-72 увидели гости и участники федерального проекта "Гонка героев" в Новосибирске, который проходит в субботу на полигоне Кольцово, сообщил начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин.

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"На открытии "Гонки героев" в Новосибирске участникам и гостям курсанты-разведчики Новосибирского военного училища продемонстрировали навыки ведения рукопашного боя с применением оружия. Также военнослужащие показали вальс боевых машин пехоты, во время которого водители-механики синхронно выполнили маневры. Еще присутствующие увидели действия танковых экипажей во встречном бою на современной модификации танков Т-72. Для любителей российского оружия на время проведения состязания развернута выставка современной военной техники и вооружения, которую предоставили Новосибирское высшее военное командное училище и соединения Центрального военного округа", - сказал Шорин.

Соревнования "Гонки героев" в Новосибирске проходит в четырех категориях: индивидуальный мужской забег, индивидуальный женский забег, команда из пяти человек и парный забег. Лучшие получат путевку на суперфинал чемпионата, который состоится в сентябре 2018 года в Москве. Открыл состязания командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин.

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"Сибиряки - люди, закаленные в суровом климате, твердые характером и силой духа, настоящие герои. От Ермака до маршала Покрышкина вы демонстрировали всему миру пример преодоления любых преград. И сегодня вам предстоит пройти серьезную проверку на прочность, доказать верность боевым традициям предков", - сказал на церемонии генерал-лейтенант Лапин.

Всероссийский забег с препятствиями "Гонка героев" проводится с 2013 года организацией АНО "Гонка Героев" при поддержке Министерства обороны РФ. Как ранее сообщал ТАСС, в 2017 году участниками и зрителями мероприятия стали 485 тыс. человек из 25 городов России. Спортсмены-любители преодолели 10-километровые трассы с многочисленными препятствиями. В 2017 году к проекту присоединились Германия и Азербайджан.

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