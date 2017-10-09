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СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром

Происшествия ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
9 октября, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Следователи подозревают наличие в деле эпизода об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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© Снимок с видео/МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено по факту столкновения автобуса с поездом под Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

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"В ходе проверки выявлен факт организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований безопасности перевозок. Восточным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц")", - сообщили в ММТП.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом "Мерседес- Бенц", который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса скончались от полученных травм.

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