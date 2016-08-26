Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный снос

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Владельцы всех девяти торговых объектов в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы, чьи строения вошли во второй список самостроя, утвержденный столичными властями в конце июня к сносу, согласились на добровольный демонтаж. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба префектуры округа.

"Два объекта, располагавшихся по адресу: улица Бутырская, вл. 84Б и улица Бутырская, д. 6 - уже демонтированы собственниками", - говорится в сообщении. По данным префектуры, на территории СВАО расположено девять объектов, вошедших в постановление московского правительства со вторым списком самовольных построек, опубликованное 28 июня.

Собственники еще пяти объектов - по адресам: ул. Костромская, вл. 19В; ул. Бутырская, д. 6, корп. 3, стр.1; ул. Бутырская, вл. 84А; ул. Бутырская, вл. 86Г, Ярославское шоссе, д. 55, корп. 1, стр. 1, в настоящее время завершают демонтаж своими силами. Последние три объекта, по адресам: ул. Плещеева, д. 8Г, ул. Декабристов, вл. 17Г, ул. Снежная, вл. 26Б - будут демонтированы префектурой. "Собственники возражений и претензий не имеют", - подчеркнули в пресс- службе.

Первый объект в СВАО был снесен 1 августа - это был одноэтажный торговый павильон у станции метро "Дмитровская". Еще два торговых павильона у той же станции начали сносить 22-23 августа. По другим указанным в сообщении адресам, по данным 2ГИС, находятся два одноэтажных павильона рядом со станциями метро "Отрадное" и "Бибирево", два цветочных киоска рядом со станцией метро "Савеловская" и на улице Костромская, вл.19В, магазин сети "Бургер Кинг" у метро "Свиблово" и двухэтажный павильон на Ярославском шоссе.

Ранее пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы сообщала, что по данным на утро 26 августа, 70 собственников из 107 во втором списке объектов самостроя уже снесли или собираются снести свои строения добровольно. Все объекты, кроме тех, чьи владельцы собираются снести свои строения самостоятельно, будут демонтированы в ночь с 28 на 29 августа. За согласие на добровольный снос владельцы торговых объектов получат компенсацию от города в размере от 51 тыс. рублей за кв. метр - при сносе с помощью префектуры, до 55 тыс. рублей за кв. метр - за демонтаж своими силами.

Первая волна массового сноса самостроев в Москве прошла в феврале 2016 года - тогда было демонтировано 103 торговых объекта, большинство из них находились рядом с метро. Второй список объектов, подлежащих сносу, был опубликован 28 июня.