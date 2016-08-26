Отделение Ситибанка, где были захвачены заложники, возобновило работу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отделение Ситибанка на Большой Никитской улице, в котором 24 августа были захвачены заложники, возобновило работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Отделение уже возобновило работу", - сказал официальный представитель банка.

Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, предприниматель Арам Петросян пришел в отделение Ситибанка, расположенное на Большой Никитской улице в Москве, где удерживал четырех человек, угрожая взорвать предмет, висевший у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.

В ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. После он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками.