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Отделение Ситибанка, где были захвачены заложники, возобновило работу

Экономика и бизнес
26 августа, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Инцидент произошел 24 августа, никто не пострадал
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отделение Ситибанка на Большой Никитской улице, в котором 24 августа были захвачены заложники, возобновило работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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"Отделение уже возобновило работу", - сказал официальный представитель банка.

Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, предприниматель Арам Петросян пришел в отделение Ситибанка, расположенное на Большой Никитской улице в Москве, где удерживал четырех человек, угрожая взорвать предмет, висевший у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.

В ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. После он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками.

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