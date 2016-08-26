"Гознак" полностью обеспечил импортеров алкоголя новыми акцизными марками

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. АО "Гознак" полностью обеспечило импортеров алкоголя новыми акцизными марками. Для Федеральной таможенной службы (ФТС) России отгружено 144 млн акцизных марок нового образца на импортный алкоголь. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель пресс-службы предприятия.
"Гознак" полностью выполнил заказ ФТС, изготовил и отгрузил 144 млн акцизных марок нового образца на импортный алкоголь", - сказал он.
В "Гознаке" пояснили, что при поступлении нового заказа от ФТС ведомство готово и дальше продолжить изготовление акцизных марок нового образца на импортный алкоголь.
В пятницу Минфин России предложил продлить срок действия старых акцизных марок на импортный алкоголь на год - до 1 сентября 2017 года. Соответствующий проект постановления министерство уже направило в правительство.
Срок реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, установлен до 1 сентября 2016 года. Новые акцизные марки должны были выдаваться с 1 июля.