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Toyota приостанавливает работу заводов на северо-востоке Японии из-за тайфуна

Экономика и бизнес
30 августа, 4:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ожидается, что тайфун "Лайонрок" достигнет японских островов к вечеру
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ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский автоконцерн Toyota принял решение временно приостановить работу своих сборочных заводов на северо-востоке страны из-за надвигающегося на регион тайфуна "Лайонрок". Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

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Отмечается, что приостанавливается работа на заводах в префектурах Иватэ и Мияги.

Ожидается, что тайфун "Лайонрок", который уже привел к отмене 110 внутренних авиарейсов и вызвал обширные обрывы линий электропередач на северо-востоке страны, достигнет японских островов к вечеру. На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего более 60 человек были ранены, один погиб. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей. Из-за обильных дождей было нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, отменены около 400 авиарейсов.

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