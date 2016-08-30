Более 100 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна

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ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские авиакомпании отменили во вторник 110 внутренних авиарейсов из-за приближения тайфуна "Лайонрок". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими аэропортами.
Большинство отмененных полетов должны были быть выполнены из столичного региона в северо-восточную часть главного острова Хонсю и на самый северный остров Хоккайдо. Именно на эти территории надвигается тайфун. В связи с непогодой было также временно приостановлено паромное сообщение между Хонсю и Хоккайдо.
Рекомендации об эвакуации получили жители девяти городов и поселений в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима. В настоящее время из-за обрыва линий электропередачи без света остаются несколько тысяч жилых домов в северо-западной части страны.
Тайфун "Лайонрок" надвигается на японские острова со стороны Тихого океан со скоростью 35 км/ч. Ожидается, что он достигнет северо-восточной части Хонсю, задев столичный регион, к вечеру вторника. Местных жителей призывают без лишней надобности не выходить из дома. Национальное метеорологическое управление Японии также предупреждает об опасности разлива рек и оползнях - в некоторых районах страны сейчас выпадает до 350 мм осадков в час.
Из-за тайфуна в 920 школах в северо-восточных префектурах Иватэ и Мияги были отменены занятия.
На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего один человек погиб, более 60 пострадали. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей. Из-за сильных дождей было нарушено движение общественного транспорта по железным и автомобильным дорогам, отменены около 400 авиарейсов.