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Еврокомиссия требует от Apple возместить €13 млрд невыплаченных налогов

Экономика и бизнес
30 августа, 12:56 UTC+3
Об этом сообщила пресс-служба ЕК
Материал из 1 страницы
© EPA/ROLEX DELA PENA

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) требует от американской компании Apple  возместить невыплаченные налоги на сумму до €13 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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