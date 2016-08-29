СМИ: Еврокомиссия может потребовать от Apple возместить до $19 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Еврокомиссия (ЕК) потребует от американской компании Apple возместить невыплаченные налоги на сумму, которая может достигать $19 млрд. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, ЕК провела оценку деятельности компании в Ирландии и зафиксировала нарушения. Подробный отчет по этому поводу будет, вероятнее всего, опубликован в течение суток. По информации агентства, ЕК намерена заявить о том, что "Ирландия оказывала производителю смартфонов iPhone незаконную поддержку путем предоставления благоприятных условий в обмен на создание рабочих мест в стране". Ожидается, что Дублин будет отрицать указанные утверждения.

Bloomberg приводит мнение сотрудника одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase Рода Холла, по словам которого, "в худшем для нее случае Apple может быть вынуждена выплатить $19 млрд". Эти средства будут взысканы в качестве налогов, которые компания прежде не выплатила в Ирландии в связи с тем, что власти страны делали для нее поблажки.

По другим оценкам сумма может быть значительно меньше. В частности, источники американской телекомпании CNBC полагают, что от Apple потребуют около $1 млрд. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.