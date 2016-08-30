"Лукойл" прогнозирует сокращение капзатрат в 2016 г. до 550 млрд руб.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Капитальные затраты "Лукойла" в 2016 г. могут составить около 550 млрд руб. Об этом сообщил во время телефонной конференции топ-менеджер компании.

"Капзатраты в этом году будут около 550 млрд руб.", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2015 г. капитальные затраты компании в рублевом выражении сократились на 0,6% и составили 607,2 млрд руб. В долларовом выражении - около $10 млрд, что на 37% меньше, чем в 2014 г.

Капитальные затраты "Лукойла" в I полугодии 2016 г. снизились на 20,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 241,447 млрд руб., говорится в материалах компании.

В апреле 2016 г. компания прогнозировала, что в 2016 г. в рублевом выражении капитальные затраты сохранятся на уровне прошедшего года, в долларовом - могут сократиться на 20-25%. Такую оценку озвучил в ходе телефонной конференции вице-президент компании Леонид Федун.