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СМИ: Минфин предлагает за три года собрать в бюджет 2,5 трлн руб. дополнительных доходов

Экономика и бизнес
31 августа, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Средства планируется собирать с нефтяников, "Газпрома", табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ за 2017-2019 гг. хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства.

Уже в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд руб., подсчитал Минфин, а в 2019 г. - почти 1 трлн. Ведомство предлагает собрать эти деньги с нефтяников, "Газпрома", табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.

Как сообщили изданию несколько федеральных чиновников, бюджетный прогноз Минфина, подготовленный к совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова в понедельник, предусматривает повышение налогов, мобилизацию доходов и исчерпание суверенных фондов за три года. Мобилизация нужна, чтобы снижать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно - с 3,2% в 2017 г. до 1,2% ВВП в 2019 г.

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У Минфина есть несколько идей. К примеру, повышение на 1 п. п. каждого из ключевых налогов - на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов - принесет бюджету от 170 млрд до 324 млрд руб. Альтернативное предложение - поднять единую ставку НДФЛ до 15-16% и ввести необлагаемый минимум.

Снова предлагается реформа страховых взносов: взимать их со всего зарплатного фонда полностью и по единой ставке. В качестве альтернативы Минфин предлагает маневр - снижение взносов в обмен на повышение НДС (так называемая фискальная девальвация).

Рост ставки НДС на 1 п. п. приносит дополнительные 220 млрд руб., подсчитал Минфин.

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Обсуждались на совещании и способы экономии - к примеру, не платить пенсии работающим пенсионерам. В прошлом году была идея отменить пенсии для тех, кто зарабатывает более 1 млн руб. в год. Сейчас речь шла о сумме либо до 500 тыс. руб. в год, либо до средней по стране зарплаты, а это 35 824 руб. в месяц в январе - июле 2016 г.

Минфин отправили досчитывать и думать, говорят три участника совещания. Дополнительные доходы призвали искать прежде всего в администрировании (Минфин рассчитывает собрать в 2017 г. 50 млрд, в 2018 г. - 70 млрд, в 2019 г. - 74 млрд) и, когда этот резерв будет исчерпан, выдвигать иные идеи, но точно не сейчас и точно не те, что предложенные, объясняет федеральный чиновник.

Рассматривались разные предложения, но ни одно из них принято не было, отмечает представитель Минфина. Работа над проектом бюджета не завершена, Минфин направит его в правительство только в конце сентября.

В секретариате Шувалова и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отказались от комментариев. Никаких решений по этим вопросам не принималось, эти предложения на совещании у премьера Дмитрия Медведева не обсуждались, говорит его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

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