Турецкие власти выдают разрешения российским чартерам без каких-либо ограничений

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции начали выдавать российским компаниям разрешения на чартерные полеты без каких-либо ограничений. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении гражданской авиации (ГУГА) Турции.

"Никаких ограничений сейчас нет, мы выдаем разрешения на чартерные полеты по мере поступления заявок. На данный момент мы дали разрешения двум российским компаниям", - сказал ТАСС начальник департамента, занимающегося выдачей разрешений на полеты ГУГА, Аныл Кочер. Он пояснил, что "речь идет о рейсах из Москвы, Самары, Казани".

"Точное количество выданных разрешений я предоставить не могу. Но подтверждаю, что мы выдали уже определенное количество. Мы не ведем постоянного подсчета, но заявки постоянно приходят, и будут приходить", - сказал он.

Между тем, на официальной странице ГУГА в Twitter указывается, что на 11:40 мск управление согласовало 63 чартерных рейса из РФ.

Rusyadan Antalyaya haftalık 63 sefer charter başvurusu izni SHGM tarafından onaylanmıştır. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) 31 августа 2016 г.

Каким был турпоток в Турцию до кризисной ситуации По данным АТОР, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.

О чартерных авиаперелетах между РФ и Турцией

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

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