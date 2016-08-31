Турецкие власти выдают разрешения российским чартерам без каких-либо ограничений

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции начали выдавать российским компаниям разрешения на чартерные полеты без каких-либо ограничений. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении гражданской авиации (ГУГА) Турции.
"Никаких ограничений сейчас нет, мы выдаем разрешения на чартерные полеты по мере поступления заявок. На данный момент мы дали разрешения двум российским компаниям", - сказал ТАСС начальник департамента, занимающегося выдачей разрешений на полеты ГУГА, Аныл Кочер. Он пояснил, что "речь идет о рейсах из Москвы, Самары, Казани".
"Точное количество выданных разрешений я предоставить не могу. Но подтверждаю, что мы выдали уже определенное количество. Мы не ведем постоянного подсчета, но заявки постоянно приходят, и будут приходить", - сказал он.
Между тем, на официальной странице ГУГА в Twitter указывается, что на 11:40 мск управление согласовало 63 чартерных рейса из РФ.
Rusyadan Antalyaya haftalık 63 sefer charter başvurusu izni SHGM tarafından onaylanmıştır.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) 31 августа 2016 г.
По данным АТОР, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.
Россия - Турция: поэтапно к той же точке