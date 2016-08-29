"Турция мало кого интересует": как повлияет на рынок снятие запрета на чартеры с Анкарой

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Запрет на чартеры в Турцию снят: туроператоры начали формировать пакетные туры для россиян, а Анкара – готовиться к увеличению турпотока. Вместе с тем, эксперты скептичны: в сентябре-октябре спрос на это направление будет умеренным, сезон пляжного отдыха в этой стране заканчивается. О том, насколько повлияет на рынок снятие запрета на чартерное сообщение с Турцией, – в материале ТАСС.
Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентября, сообщили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее, 28 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией.
По сообщению Минтранса, авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, а в АТОР сообщили, что туроператоры с понедельника начнут вывешивать на своих сайтах программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки.
В Турции также заявили о готовности принять российских туристов. В департаменте, занимающемся выдачей разрешений на полеты отмечают, что несмотря на возможное существенное увеличение количества чартеров из РФ, турецкие аэропорты смогут без проблем принять все самолеты.
По мнению экспертов, стоимость турпакетов в Турцию после снятия ограничения на выполнение чартерных авиаперелетов снизится, но спасти сезон это все равно не поможет. Как подсчитали в Российском Союзе Туридустрии (РСТ), снижение цен может составить 20-30% от сегодняшнего уровня.
В АТОР считают, что конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая, по мнению Ассоциации, удешевит турпакет на те же 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры.
Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон.
По данным аналитической службы Ассоциации, в июле Турция была самой запрашиваемой страной отдыха в "Яндексе".
Многие эксперты отрасли полагают, что в сентябре-октябре спрос на направление будет умеренным. По словам участников рынка, гораздо важнее для них сейчас восстановление авиасообщения с Египтом.
"Нужно понимать, что это направление уже мало кого интересует, потому что там остается два месяца - сентябрь и октябрь - время, когда еще там тепло, можно купаться. А вот для Египта октябрь - это высокий сезон", - сказала Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ.
По ее словам, "спрос на Турцию на ближайшие два месяца будет, но он не будет ажиотажным - основная масса туристов с детьми уже возвращается с отдыха, все ждут начала учебного года".
"Туроператоры самолеты найдут, смогут их переориентировать с одних направлений на другие. На это понадобится около недели. Также примерно неделя нужна на продажу туров", - добавила пресс-секретарь РСТ.
Однако, по ее словам, "турбизнес Турцию уже "потерял" в этом сезоне и сейчас смотрит на Египет". "Скоро в Египте высокий сезон, если его не откроют, то турбизнес второй год подряд не сможет продавать самый главный продукт зимы", - подчеркнула Тюрина.
Как отметил ТАСС вице-президент АТОР Дмитрий Горин, Турция сейчас "мало кого интересует" - основной интерес переключился на Юго-Восточную Азию, при этом многие ждут возможного возобновления авиасообщения с Египтом.
"Бархатный сезон не только в Турции, он хорош и в Тунисе, и в Греции, и на российских курортах. Никаких аннуляций туров не происходит из-за информации об открытии чартерных рейсов (в Турцию). Люди давно определились со своими планами и сейчас больше думают о ноябрьских школьных каникулах, о Новом годе", - отметил вице-президент АТОР.
Несмотря на скепсис экспертов, Минтранс РФ рассчитывает, что чартерные перевозки в Турцию выйдут на объем в 5-5,5 млн туристов в год в 2017 году.
По данным АТОР, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.
Сразу после объявлении о снятии запрета, в ряде СМИ появилась информация о том, что первые чартерные рейсы из России в Турцию будут выполнены 2 сентября по заказу туроператора "Интурист".
Заместитель гендиректора "Интуриста" Сергей Толчин отметил в беседе с ТАСС, что туроператор действительно начинает новую полетную программу в Турцию со 2 сентября на регулярных рейсах Turkish Airlines, однако они будут выполняться по схеме чартера, когда туроператор полностью выкупает дополнительные регулярные рейсы под своих клиентов, и приобрести билет на них можно будет исключительно в составе пакетного тура.
Работать по такой схеме можно было и ранее после того, как Россия сняла запрет на продажу туров в Турцию, сообщал ранее ТАСС. Ограничение на чартеры никак на эту схему не влияло, поскольку регулярное авиасообщение между РФ и Турцией не прекращалось. В частности, туроператор "Библио Глобус" выкупал целиком дополнительные регулярные рейсы в Турцию авиакомпании "Россия".
То есть "Интурист" тоже мог работать по такой схеме ранее, однако решил дождаться возобновления авиасообщения между двумя странами в полном объеме. "Мы решили перестраховаться (в ситуации неопределенности), чтобы туристы не пострадали", - резюмировал Толчин.
Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.
В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.
В конце июня президент России Владимир Путин отменил запрет на продажу россиянам туров в Турцию, однако до снятия запрета на чартеры туроператоры отправляли своих клиентов на отдых на турецкие курорты регулярными рейсами.