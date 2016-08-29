"Турция мало кого интересует": как повлияет на рынок снятие запрета на чартеры с Анкарой

Запрет на чартеры в Турцию снят: туроператоры начали формировать пакетные туры для россиян, а Анкара – готовиться к увеличению турпотока. Вместе с тем, эксперты скептичны: в сентябре-октябре спрос на это направление будет умеренным, сезон пляжного отдыха в этой стране заканчивается. О том, насколько повлияет на рынок снятие запрета на чартерное сообщение с Турцией, – в материале ТАСС.

Запуск чартеров

Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентября, сообщили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее, 28 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией.

По сообщению Минтранса, авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, а в АТОР сообщили, что туроператоры с понедельника начнут вывешивать на своих сайтах программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки.

В Турции также заявили о готовности принять российских туристов. В департаменте, занимающемся выдачей разрешений на полеты отмечают, что несмотря на возможное существенное увеличение количества чартеров из РФ, турецкие аэропорты смогут без проблем принять все самолеты.

Отыграть бархатный сезон

По мнению экспертов, стоимость турпакетов в Турцию после снятия ограничения на выполнение чартерных авиаперелетов снизится, но спасти сезон это все равно не поможет. Как подсчитали в Российском Союзе Туридустрии (РСТ), снижение цен может составить 20-30% от сегодняшнего уровня.

В АТОР считают, что конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая, по мнению Ассоциации, удешевит турпакет на те же 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры.

Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон.

По данным аналитической службы Ассоциации, в июле Турция была самой запрашиваемой страной отдыха в "Яндексе".

Турбизнес смотрит на Египет

Многие эксперты отрасли полагают, что в сентябре-октябре спрос на направление будет умеренным. По словам участников рынка, гораздо важнее для них сейчас восстановление авиасообщения с Египтом.

"Нужно понимать, что это направление уже мало кого интересует, потому что там остается два месяца - сентябрь и октябрь - время, когда еще там тепло, можно купаться. А вот для Египта октябрь - это высокий сезон", - сказала Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ.

По ее словам, "спрос на Турцию на ближайшие два месяца будет, но он не будет ажиотажным - основная масса туристов с детьми уже возвращается с отдыха, все ждут начала учебного года".

"Туроператоры самолеты найдут, смогут их переориентировать с одних направлений на другие. На это понадобится около недели. Также примерно неделя нужна на продажу туров", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Однако, по ее словам, "турбизнес Турцию уже "потерял" в этом сезоне и сейчас смотрит на Египет". "Скоро в Египте высокий сезон, если его не откроют, то турбизнес второй год подряд не сможет продавать самый главный продукт зимы", - подчеркнула Тюрина.

Как отметил ТАСС вице-президент АТОР Дмитрий Горин, Турция сейчас "мало кого интересует" - основной интерес переключился на Юго-Восточную Азию, при этом многие ждут возможного возобновления авиасообщения с Египтом.

"Бархатный сезон не только в Турции, он хорош и в Тунисе, и в Греции, и на российских курортах. Никаких аннуляций туров не происходит из-за информации об открытии чартерных рейсов (в Турцию). Люди давно определились со своими планами и сейчас больше думают о ноябрьских школьных каникулах, о Новом годе", - отметил вице-президент АТОР.

Несмотря на скепсис экспертов, Минтранс РФ рассчитывает, что чартерные перевозки в Турцию выйдут на объем в 5-5,5 млн туристов в год в 2017 году.

Каким был турпоток в Турцию до кризисной ситуации По данным АТОР, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.

Регулярный рейс по схеме чартера

Сразу после объявлении о снятии запрета, в ряде СМИ появилась информация о том, что первые чартерные рейсы из России в Турцию будут выполнены 2 сентября по заказу туроператора "Интурист".

Заместитель гендиректора "Интуриста" Сергей Толчин отметил в беседе с ТАСС, что туроператор действительно начинает новую полетную программу в Турцию со 2 сентября на регулярных рейсах Turkish Airlines, однако они будут выполняться по схеме чартера, когда туроператор полностью выкупает дополнительные регулярные рейсы под своих клиентов, и приобрести билет на них можно будет исключительно в составе пакетного тура.

Работать по такой схеме можно было и ранее после того, как Россия сняла запрет на продажу туров в Турцию, сообщал ранее ТАСС. Ограничение на чартеры никак на эту схему не влияло, поскольку регулярное авиасообщение между РФ и Турцией не прекращалось. В частности, туроператор "Библио Глобус" выкупал целиком дополнительные регулярные рейсы в Турцию авиакомпании "Россия".

То есть "Интурист" тоже мог работать по такой схеме ранее, однако решил дождаться возобновления авиасообщения между двумя странами в полном объеме. "Мы решили перестраховаться (в ситуации неопределенности), чтобы туристы не пострадали", - резюмировал Толчин.

История вопроса

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

В конце июня президент России Владимир Путин отменил запрет на продажу россиянам туров в Турцию, однако до снятия запрета на чартеры туроператоры отправляли своих клиентов на отдых на турецкие курорты регулярными рейсами.